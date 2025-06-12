Сырский наградил военных за 1 млн уничтоженных оккупантов: кого отметили

Заметим, что на сегодня потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек.

Вчера, 11 июня, военные подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Примечательно, что более 628 тысяч оккупантов было ликвидировано только за последние полтора года.

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.

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