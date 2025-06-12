В Україні ліквідували мільйонного окупанта: в ГУР розповіли, хто ним був

В Україні ліквідували символічного мільйонного російського окупанта. Це стало результатом масштабних і скоординованих дій українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Водночас, за даними розвідки, їх співробітники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю.

"Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними", - додали в ГУР.

Ним виявився Машанєнков Сергій Миколайович - уродженець камчатського краю, 1978 року народження. Відомо, що Машанєнков був військовослужбовцем тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

Зауважимо, що на сьогоднішній день втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб. Примітно, що понад 628 тисяч окупантів було ліквідовано лише за останні півтора року.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що лише за останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили понад тисячу солдатів.

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Крім того, РБК-Україна писало, що Генштаб розкрив дані російських втрат по роках.

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