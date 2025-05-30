Сирський доручив розслідувати напад на військових ТЦК у Кам’янці-Подільському

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доручив провести службове розслідування масової бійки з військовими територіального центру комплектування (ТЦК) у Кам’янці-Подільському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.
29 травня у Кам’янці-Подільському близько сотні людей атакували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з ТЦК.
Як писав Хмельницький обласний ТЦК та СП, транспортний засіб зазнав пошкоджень, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ".
Пізніше на місце подій прибули правоохоронці з метою проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.
Як пише Військова служба правопорядку у ЗСУ, внаслідок інциденту травмування отримали військові ТЦК та цивільні. Зокрема було пошкоджено службовий транспортний засіб.
"З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування", - додає Військова служба правопорядку у ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 26 травня, в Черкасі натовп людей напав на працівника ТЦК та СП під час перевірки облікових даних.
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