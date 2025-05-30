Сирський доручив розслідувати напад на військових ТЦК у Кам’янці-Подільському

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 26 травня, в Черкасі натовп людей напав на працівника ТЦК та СП під час перевірки облікових даних.

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