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У Черкасах натовп напав на співробітників ТЦК: подробиці інциденту

Понеділок 26 травня 2025 22:20
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У Черкасах натовп напав на співробітників ТЦК: подробиці інциденту Ілюстративне фото: у Черкасах натовп напав на співробітників ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Черкасах натовп чоловіків агресивно себе поводив зі співробітниками ТЦК. Справу розслідує поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

Що передувало

Сьогодні у мережі поширилось відео, на якому розлючений натовп напав на співробітників ТЦК на одній з вулиць Черкас. За словами місцевих, під чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових даних.

Що каже поліція

За даними поліції, інцидент стався на вулиці Різдвяній. Осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють.

Проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи.

Черкаським районним управлінням поліції за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Раніше ми писали, що в одному з районів Харкова стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.

За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.

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