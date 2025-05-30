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Сырский поручил расследовать нападение на военных ТЦК в Каменце-Подольском

Фото: Александр Сирский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил провести служебное расследование массовой драки с военными территориального центра комплектования (ТЦК) в Каменце-Подольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

Драка в Каменце-Подольском

29 мая в Каменце-Подольском около сотни людей атаковали служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из ТЦК.

Как писал Хмельницкий областной ТЦК и СП, транспортное средство получило повреждения, а действия граждан имели "признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ".

Позже на место событий прибыли правоохранители с целью проведения следственных действий и установления личностей нарушителей.

Служебное расследование

Как пишет Военная служба правопорядка в ВСУ, в результате инцидента травмы получили военные ТЦК и гражданские. В частности было повреждено служебное транспортное средство.

"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование", - добавляет Военная служба правопорядка в ВСУ.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 26 мая, в Черкассах толпа людей напала на работника ТЦК и СП во время проверки учетных данных.

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