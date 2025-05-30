У Кам'янці-Подільському сотня людей напала на автомобіль ТЦК та СП

У місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області великий натовп людей атакував службовий автомобіль ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Хмельницького обласного ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався у четвер, 29 травня. Група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП наголосили, що відповідно до Кримінального кодексу України, зокрема статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), подібні дії під час дії правового режиму воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України.

У відомстві також попередили про кримінальну відповідальність за статтями 342, 345 і 346 ККУ - за опір працівникам правоохоронних органів і військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов'язків.

Громадян закликали до негайного припинення будь-яких протиправних дій, дотримання норм чинного законодавства України та збереження громадського порядку.