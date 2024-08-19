Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Донбасі та в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на Покровському напрямку, біля Торецька та Курській області РФ. Крім того, йшлося про ракетну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента в Telegram .

"Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта", - написав Зеленський.

За його словами, продовжується робота над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті.

Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. "Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави, - повідомив президент.

Крім того, обговорили з головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. "Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російська армія продовжує поступ на Покровськ. З 20 серпня розпочнеться примусова евакуація з міста дітей. Евакуація також йтиме із сіл Родинське, Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіно, Ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунішине.

Крім того, російські війська просунулися на Торецькому напрямку та під Донецьком. Повідомляється, що війська РФ контролюють більшу частину Нью-Йорка та, можливо, захопили населений пункт.

ЗСУ з 6 серпня проводять операцію в Курській області РФ. За цей час зайнято понад 1 тисячу квадратних кілометрів території.

При цьому ЗСУ не спостерігають відведення російських військ із Покровського спрямування через ситуацію в Курській області.