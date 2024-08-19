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Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Донбассе и в Курской области

Украина, Понедельник 19 августа 2024 13:28
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Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Донбассе и в Курской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на Покровском направлении, возле Торецка и в Курской области РФ. Кроме того, речь шла о ракетной программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в Telegram.

"Прежде всего, фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта", - написал Зеленский.

По его словам, продолжается работа по обеспечению оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте.

Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. "Достигаем поставленных целей. Утром есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства, - сообщил президент.

Кроме того, обсудили с главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. "Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом – в разработке и производстве ракет", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Напомним, российская армия продолжает продвижение на Покровск. С 20 августа начнется принудительная эвакуация из города детей. Эвакуация также будет идти из сел Родинское, Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Троянда и Чунишино.

Кроме того, российские войска продвинулись на Торецком направлении и под Донецком. Сообщается, что войска РФ контролируют большую часть Нью-Йорка и, возможно, захватили населенный пункт.

ВСУ с 6 августа проводят операцию в Курской области РФ. За это время занято более 1 тысячи квадратных километров территории.

При этом ВСУ не наблюдают отвода российских войск с Покровского направления из-за ситуации в Курской области.

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