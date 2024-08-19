Росіяни зменшили кількість авіаударів під Харковом, але просунулися у Донецькій області: карти ISW

На Харківському напрямку росіяни зменшили кількість авіаударів з 30-40 до одного-чотирьох ударів на день. Там лінія фронту – без змін. Водночас війська загарбників просунулися на Торецькому напрямку і під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 18 серпня продовжували наземні атаки біля Липців і Глибокого та поблизу Вовчанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Харківське угруповання ЗСУ повідомило, що російські штурмові групи перегруповуються поблизу Глибокого, що темпи російських атак зменшилися біля Стариці, а також що російські сили намагаються укріпити позиції в цьому районі.

Речник Харківського угруповання військ України полковник Віталій Саранцев повідомив 18 серпня, що кілька тижнів тому російські війська наносили від 30 до 40 ударів на день плануючими бомбами на Харківському напрямку, але зменшили кількість ударів приблизно до одного-чотирьох в останні кілька днів. Дані NASA FIRMS частково підтверджують заяву Саранцева.

Операція №2 - Луганська область

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що російські сили просунулися до північної Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Операція №3 - Донецька область

Українські війська нещодавно відбили деякі позиції на Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили деякі позиції на східній околиці Івано-Дарівки (на південний схід від Сіверська). Також додаткові українські просування поблизу Івано-Дарівки свідчать про те, що російський контроль над поселенням може бути слабким.

Російські війська не робили підтверджених наступів на тлі продовження наступальних дій під Часовим Яром. Російські військові блогери стверджували, що сили РФ незначно просунулися поблизу Григорівки, Калинівки та Іванівського, але ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

18 серпня російські війська просунулися на тлі продовження наступальних операцій на Торецькому напрямку.

Російські блогери заявили, що війська РФ контролюють більшу частину Нью-Йорка і, можливо, захопили населений пункт. Також, за їхніми даними, російські війська захопили терикон на захід від Північного, витіснили українські сили з осередку на південь від Залізного, просунулися в межах північно-західного Залізного та в межах східного Торецька та увійшли до околиць Неліпівки зі сходу. Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Нещодавно російські війська захопили кілька населених пунктів на Покровському напрямку. Міністерство оборони Росії 18 серпня заявило, що російські війська захопили Свиридонівку, а російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Завітне, Межове та Скучне. Вони також стверджували, що окупанти просунулися на північ від Журавки, на захід від Миколаївки та на схід від Желанного. Проте ISW не спостерігав візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Повідомляється, що 18 серпня російські війська просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили вентиляційний стовбур шахти «Південнодонбаська №1» і просунулися на ділянці шириною до 3,53 км і глибиною 2,12 км поблизу стовбура шахти. Також стверджувалося, що російські війська просунулися на південь від Костянтинівки. Проте ISW не знайшов підтвердження цієї інформації.

У Генштабі України повідомили, що 18 серпня російські війська вели наступальні дії поблизу кордону Донецької і Запорізької областей в районі Роздольного.

"Південна вісь"

Російські та українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 18 серпня.