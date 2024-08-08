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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський за добу тричі доповідав Зеленському про ситуацію на фронті

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже тричі доповідав про ситуацію на фронті протягом сьогоднішнього дня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

За словами Зеленського, всі доповіді Сирського є результативними і саме такими, які потрібні нашій державі зараз.

"​Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що українці вміють досягати своїх цілей, особливо що стосується війни. 

"Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", - підкреслив президент.

Окрім Сирського сьогодні Зеленському доповідали міністр оборони Рустем Умєров та голова СБУ Василь Малюк.

Ситуація на фронті

На початку серпня головком Сирський заявляв, що окупанти ціною великих втрат, мають незначний успіх на окремих напрямках східного фронту. Зокрема, за даними ISW, росіяни просунулися на Торецькому напрямку й тиснуть ЗСУ біля Покровська.

Станом на ранок 8 серпня за останню добу втрати ворога склали 1140 одиниць у живій силі. Від початку повномасштабної війни Росія загалом втратила більше 587 тисяч солдатів.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський