Сирський за добу тричі доповідав Зеленському про ситуацію на фронті

За словами Зеленського, всі доповіді Сирського є результативними і саме такими, які потрібні нашій державі зараз.

"​Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що українці вміють досягати своїх цілей, особливо що стосується війни.

"Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", - підкреслив президент.

Окрім Сирського сьогодні Зеленському доповідали міністр оборони Рустем Умєров та голова СБУ Василь Малюк.