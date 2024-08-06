На Торецькому напрямку фіксується тактичне просування окупантів: карти ISW

Російські окупанти здійснили суттєве тактичне просування в Україні на Торецькому напрямку. Також загарбники тиснуть в районі Покровська, недалеко від Донецька та біля Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Позиційні бойові дії тривали 5 серпня на півночі Харківської області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українські та російські джерела повідомили про продовження боїв біля Глибокого та Липців, поблизу Вовчанська та Тихого 4 та 5 серпня.

В Харківському угрупованні військ ЗСУ 5 серпня розповіли, що російські підрозділи 79-го мотострілецького полку і 155-ї морської піхотної бригади намагаються координувати дії між собою в Глибокому.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 5 серпня продовжили атаки вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без підтвердженого просування.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито захопили кілька українських опорних пунктів уздовж лінії Берестове-Піщане, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Бої тривали під Петропавлівкою, в районі Берестового, Піщаного, Стельмахівки, біля Макіївки, Невського, Тернів та біля Діброви 4 і 5 серпня.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 5 серпня продовжували обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку, але без підтвердженого просування.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на 1,5 км на північ від Роздолівки в напрямку Переїзного.

У Генштабі ЗСУ інформували, що окупанти безуспішно атакували поблизу Верхньокам'янського, біля Івано-Дар'ївки, Спірного, Виїмки та біля Переїзного 4 і 5 серпня.

5 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру, але жодного підтвердженого просування не здійснили.

Російські джерела стверджують, що війська РФ нібито продовжують покращувати свої позиції у східній частині Часового Яру та вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти безуспішно атакували поблизу Часового Яру, біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки, поблизу Ступочок та Білої Гори.

У звіті ISW вказується, що останнім часом російські окупанти здійснили значне тактичне просування на Торецькому напрямку.

Опубліковані 5 серпня геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулися до вулиці Космонавтів у центрі Дружби.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 4 серпня, показують, що загарбники просунулися на захід через вулицю Шкільну в напрямку та через вулицю Центральну в західній околиці Північного, а російські блогери стверджували, що війська РФ також просувалися в межах центрального Північного.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просуваються в межах Залізного та біля підстанції "Центральна" на захід від Залізного, а також намагаються обійти завод "Фенол" у центрі Нью-Йорка.

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські наземні атаки біля самого Торецька та поблизу Нью-Йорка, Залізного та Північного 5 серпня.

Повідомляється, що 5 серпня окупанти продовжують наступ на схід від Покровська, а російські джерела стверджують, що путінські війська начебто наближаються до завершення тактичного оточення українських сил біля дороги Т-0511 (O-054) на південний схід від Покровська.

Представники угруповання "ДНР" 5 серпня повідомили російській пропагандистській агенції ТАСС, що війська РФ нібито оточили підрозділи трьох українських бригад біля Желанного (на трасі Т-0511 на південний схід від Покровська)..

Декілька російських джерел стверджували, що війська РФ додатково просунулися в полях на захід і схід від Желанного, а деякі блогери розповідали, що російські штурмові групи навіть увійшли в саме Желанне, хоча в ISW не спостерігали підтвердження.

Російські "воєнкори" також стверджували, що путінські війська просунулися в межах Іванівки, на захід від Новоселівки Першої, біля Межового та біля Сергіївки .

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бої тривають біля Калинового та Воздвиженки, в районі Новоолександрівки, Свиридонівки, Іванівки, в районі Желанне, Яснобродівка і Карлівка 4 і 5 серпня.

Російські окупанти нещодавно здійснили незначне просування на захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 серпня, показують, що загарбники просунулися на захід уздовж вулиці Сєдова на північному заході Красногорівки.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися на північ уздовж вулиці Чкалова на південному сході Костянтинівки.

4 серпня російський блогер розповідав, що путінські війська просунулися на південь від Урожайного в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

"Південна вісь"

Російські окупанти незначно просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що російські підрозділи просунулися на північний схід від Роботиного, але це просування, ймовірно, не нещодавнє, йдеться у звіті ISW.

4 і 5 серпня російські загарбники також проводили штурми біля самого Роботиного, поблизу Малої Токмачки та біля Новоданилівки.

Російські окупанти 4 і 5 серпня продовжували наступ на лівому березі Херсонської області, в тому числі на островах у дельті річки Дніпро, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 5 серпня повідомляли, що протягом доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські загарбники продовжують активно наступати на Торецькому, Покровському і Краматорському напрямках в Донецькій області.

Нагадаємо також, днями експерти ISW у своєму звіті розповіли, що російські загарбники змогли вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв'язку, яка з'єднує Вугледар і Костянтинівку.