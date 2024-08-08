RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский за сутки трижды докладывал Зеленскому о ситуации на фронте

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже трижды за сегодня докладывал о ситуации на фронте в течение сегодняшнего дня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

По словам Зеленского, все доклады Сырского являются результативными и именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.

"Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы умеют достигать своих целей, особенно тех, что касаются войны. 

"Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет", - подчеркнул президент.

Кроме Сырского сегодня Зеленскому докладывали министр обороны Рустем Умеров и глава СБУ Василий Малюк. 

Первый доложил о поставках вооружений и техники украинской армии и работу над тем, что все поступало вовремя. Малюк доложил об операциях и деликатной работе СБУ, которая защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Ситуация на фронте

В начале августа главком Сырский заявлял, что оккупанты ценой больших потерь имеют незначительный успех на отдельных направлениях восточного фронта. В частности, по данным ISW, россияне продвинулись на Торецком направлении и давят ВСУ возле Покровска.

По состоянию на утро 8 августа за последние сутки потери врага составили 1140 единиц в живой силе. С начала полномасштабной войны Россия в целом потеряла более 587 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский