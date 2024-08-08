Літак, вертоліт і майже 1200 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 серпня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 серпня, склали 1140 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" літак та вертоліт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 587510 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків – 8431 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 16332 (+9) од.;
- артилерійських систем – 16487 (+36) од.;
- РСЗВ – 1142 (+4) од.;
- засоби ППО – 914 (+4) од.;
- літаків – 366 (+1) од.;
- вертольотів – 327 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81) од.;
- крилаті ракети – 2424 (+3) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од.;
- спеціальна техніка - 2767 (+8) од.
Ситуація на фронті
За добу, 7 серпня, на фронті сталося 96 бойових зіткнень. Найактивніше РФ і далі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина наступальних дій.
Як уточнюють в Інституті вивчення війни, ЗСУ повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру. Але у загарбників все ж таки є територіальні успіхи в боях за Донецьку область.
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