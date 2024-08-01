Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу

Окупанти ціною великих втрат, мають незначний успіх на окремих напрямках східного фронту. При цьому ситуація може змінюватись кілька разів на добу.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час поїздки на східний фронт, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Протягом трьох діб працював на східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках", - розповів він.

За його словами, по всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності - подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх.

"Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", - зазначив Сирський.

Сирський про ситуацію на окремих напрямках фронту

Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону ЗСУ на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

На Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ЗСУ тримають позиції.

Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін.

Противник продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного.

На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати.

Силами Національноі поліції, СБУ та Військової служби правопорядку проводяться контрдиверсійні дії. Їх підрозділи наразі виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку.