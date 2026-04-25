Сирський дав командирам дедлайн для перевірки забезпечення військ на "нулі"

Повідомляється, що йдеться про перевірки щодо логістики тим бійцям, які знаходяться на перших лініях оборони.

"А також (Сирський наказав - ред.) вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням", - додали у Генштабі.

Скандал в ЗСУ

Нагадаємо, днями в ЗМІ вибухнув скандал щодо забезпечення бійців 14 ОМБр, які виконують бойові задання в районі Куп'янська. З'ясувалось, що військові тижнями сиділи без їжі та води, при цьому виконуючи бойові завдання. Ситуація дійшла до того, що їм доводилось пити дощову воду, а продукти чекали 10, 14 та навіть 17 діб.

В мережі фігурували фото виснажених та надто схудлих чоловіків, які йшли на фронт у вазі 80-90 кілограмів, а схудли до близько 50.

Близькі військових повідомили ЗМІ, що не мали зв'язку з захисниками, тому передати харчування їм на фронт було неможливо.