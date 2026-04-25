RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Сырский дал командирам дедлайн для проверки обеспечения войск на "нуле"

17:33 25.04.2026 Сб
2 мин
Соответствующие шаги в Вооруженных Силах решили осуществить после скандала с 14 ОМБр
aimg Юлия Маловичко
Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих.

Сообщается, что речь идет о проверках по логистике тем бойцам, которые находятся на первых линиях обороны.

"А также (Сырский приказал - ред.) принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием", - добавили в Генштабе.

Скандал в ВСУ

Напомним, на днях в СМИ разразился скандал по обеспечению бойцов 14 ОМБр, которые выполняют боевые задачи в районе Купянска. Выяснилось, что военные неделями сидели без еды и воды, при этом выполняя боевые задачи. Ситуация дошла до того, что им приходилось пить дождевую воду, а продукты ждали 10, 14 и даже 17 суток.

В сети фигурировали фото истощенных и слишком похудевших мужчин, которые шли на фронт в весе 80-90 килограммов, а похудели до около 50.

Близкие военных сообщили СМИ, что не имели связи с защитниками, поэтому передать питание им на фронт было невозможно.

Комментарий Генштаба

В Генштабе объяснили, что проблема с обеспечением возникла из-за сложной ситуации на фронте - осуществлять подвозы продуктов было слишком опасно, поэтому когда поставки все же поступали, то с помощью дронов и других средств на воде по реке Оскол.

После резонанса в медиа был уволен командир 14ОМБр, который замалчивал ситуацию с поставками, а также уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
