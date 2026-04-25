Сырский дал командирам дедлайн для проверки обеспечения войск на "нуле"

Сообщается, что речь идет о проверках по логистике тем бойцам, которые находятся на первых линиях обороны.

"А также (Сырский приказал - ред.) принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием", - добавили в Генштабе.

Скандал в ВСУ

Напомним, на днях в СМИ разразился скандал по обеспечению бойцов 14 ОМБр, которые выполняют боевые задачи в районе Купянска. Выяснилось, что военные неделями сидели без еды и воды, при этом выполняя боевые задачи. Ситуация дошла до того, что им приходилось пить дождевую воду, а продукты ждали 10, 14 и даже 17 суток.

В сети фигурировали фото истощенных и слишком похудевших мужчин, которые шли на фронт в весе 80-90 килограммов, а похудели до около 50.

Близкие военных сообщили СМИ, что не имели связи с защитниками, поэтому передать питание им на фронт было невозможно.