Сирський дав командирам дедлайн для перевірки забезпечення військ на "нулі"

17:33 25.04.2026 Сб
2 хв
Відповідні кроки в Збройних Силах вирішили здійснити після скандалу з 14 ОМБр
aimg Юлія Маловічко
Сирський дав командирам дедлайн для перевірки забезпечення військ на "нулі" Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштаба ЗСУ.

Читайте також: Україна аналізує оновлені військові плани РФ і готує відповідь, - Зеленський

Повідомляється, що йдеться про перевірки щодо логістики тим бійцям, які знаходяться на перших лініях оборони.

"А також (Сирський наказав - ред.) вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням", - додали у Генштабі.

Скандал в ЗСУ

Нагадаємо, днями в ЗМІ вибухнув скандал щодо забезпечення бійців 14 ОМБр, які виконують бойові задання в районі Куп'янська. З'ясувалось, що військові тижнями сиділи без їжі та води, при цьому виконуючи бойові завдання. Ситуація дійшла до того, що їм доводилось пити дощову воду, а продукти чекали 10, 14 та навіть 17 діб.

В мережі фігурували фото виснажених та надто схудлих чоловіків, які йшли на фронт у вазі 80-90 кілограмів, а схудли до близько 50.

Близькі військових повідомили ЗМІ, що не мали зв'язку з захисниками, тому передати харчування їм на фронт було неможливо.

Коментар Генштаба

У Генштабі пояснили, що проблема з забезпеченням виникла через складну ситуацію на фронті - здійснювати підвози продуктів було надто небезпечно, тому коли постачання все ж надходило, то за допомогою дронів та інших засобів на воді по річці Оскіл.

Після резонансу в медіа було звільнено командира 14ОМБр, який замовчував ситуацію з постачанням, а також звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

