Сб, 25 апреля
Политика
Сырский дал командирам дедлайн для проверки обеспечения войск на "нуле"

17:33 25.04.2026 Сб
Соответствующие шаги в Вооруженных Силах решили осуществить после скандала с 14 ОМБр
aimg Юлия Маловичко
Сырский дал командирам дедлайн для проверки обеспечения войск на "нуле" Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Читайте также: Украина анализирует обновленные военные планы РФ и готовит ответ, - Зеленский

Сообщается, что речь идет о проверках по логистике тем бойцам, которые находятся на первых линиях обороны.

"А также (Сырский приказал - ред.) принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием", - добавили в Генштабе.

Скандал в ВСУ

Напомним, на днях в СМИ разразился скандал по обеспечению бойцов 14 ОМБр, которые выполняют боевые задачи в районе Купянска. Выяснилось, что военные неделями сидели без еды и воды, при этом выполняя боевые задачи. Ситуация дошла до того, что им приходилось пить дождевую воду, а продукты ждали 10, 14 и даже 17 суток.

В сети фигурировали фото истощенных и слишком похудевших мужчин, которые шли на фронт в весе 80-90 килограммов, а похудели до около 50.

Близкие военных сообщили СМИ, что не имели связи с защитниками, поэтому передать питание им на фронт было невозможно.

Комментарий Генштаба

В Генштабе объяснили, что проблема с обеспечением возникла из-за сложной ситуации на фронте - осуществлять подвозы продуктов было слишком опасно, поэтому когда поставки все же поступали, то с помощью дронов и других средств на воде по реке Оскол.

После резонанса в медиа был уволен командир 14ОМБр, который замалчивал ситуацию с поставками, а также уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Александр Сырский
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским