Сырский дал командирам дедлайн для проверки обеспечения войск на "нуле"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
Сообщается, что речь идет о проверках по логистике тем бойцам, которые находятся на первых линиях обороны.
"А также (Сырский приказал - ред.) принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием", - добавили в Генштабе.
Скандал в ВСУ
Напомним, на днях в СМИ разразился скандал по обеспечению бойцов 14 ОМБр, которые выполняют боевые задачи в районе Купянска. Выяснилось, что военные неделями сидели без еды и воды, при этом выполняя боевые задачи. Ситуация дошла до того, что им приходилось пить дождевую воду, а продукты ждали 10, 14 и даже 17 суток.
В сети фигурировали фото истощенных и слишком похудевших мужчин, которые шли на фронт в весе 80-90 килограммов, а похудели до около 50.
Близкие военных сообщили СМИ, что не имели связи с защитниками, поэтому передать питание им на фронт было невозможно.
Комментарий Генштаба
В Генштабе объяснили, что проблема с обеспечением возникла из-за сложной ситуации на фронте - осуществлять подвозы продуктов было слишком опасно, поэтому когда поставки все же поступали, то с помощью дронов и других средств на воде по реке Оскол.
После резонанса в медиа был уволен командир 14ОМБр, который замалчивал ситуацию с поставками, а также уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.