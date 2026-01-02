"Антидроновий" захист посилено: Сирський розповів про підготовку міст до оборони

У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
"Заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту", - повідомив Сирський.
За його словами, вони детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані перебуває "антидроновий" захист та наскільки підготовлені населені пункти до оборони.
Окрему увагу зосередили на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення.
Головнокомандувач наголосив, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки ЗСУ у взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують критично важливі завдання.
Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій.
Сирський зазначив, що у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів та "антидронового" захисту покращився, а також виконано значний обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони.
Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно та послідовно.
Окремо він звернув увагу на досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, який, за його словами, доводить, що своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу значних втрат на підступах і зірвати його плани навіть за чисельної переваги.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року стало відомо про запуск спеціальної програми, спрямованої на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських безпілотників.
За словами президента України Володимира Зеленського, ініціатива передбачає "комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту".
Перед тим міністр оборони Денис Шмигаль анонсував суттєве нарощування виробництва засобів протидії російським повітряним атакам. За його словами, Україна незабаром вийде на рівень у тисячу дронів-перехоплювачів на добу.
Також Міноборони офіційно допустило до експлуатації новий український "антидроновий пістоль". Пристрій блокує управління та відеосигнал ворожих безпілотників.