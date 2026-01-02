RU

Состояние "антидроновой" защиты в Украине улучшилось, - Сырский

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook com UkrainianLandForces)
Автор: Ірина Глухова

В 2025 году состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и "антидроновой" защиты улучшилось. Проведен большой объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

"Заслушал доклады командующих группировок войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта", - сообщил Сырский.

По его словам, они подробно обсудили, как обустроены оборонительные позиции, в каком состоянии находится "антидроновая" защита и насколько подготовлены населенные пункты к обороне.

Отдельное внимание сосредоточили на проблемных вопросах и определили конкретные шаги для их решения.

Главнокомандующий подчеркнул, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки ВСУ во взаимодействии с местными властями и военными администрациями фактически непрерывно выполняют критически важные задачи.

Речь идет о создании разветвленных систем траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов, строительстве блиндажей и других элементов фортификаций.

Сырский отметил, что в 2025 году состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и "антидроновой" защиты улучшилось, а также выполнен значительный объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне.

Вместе с тем эти меры должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно.

Отдельно он обратил внимание на опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации, который, по его словам, доказывает, что своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу значительные потери на подступах и сорвать его планы даже при численном преимуществе.

 

Защита от дронов

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно о запуске специальной программы, направленной на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, инициатива предусматривает "комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу".

Перед тем министр обороны Денис Шмыгаль анонсировал существенное наращивание производства средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.

Также Минобороны официально допустило к эксплуатации новый украинский "антидроновий пистолет". Устройство блокирует управление и видеосигнал вражеских беспилотников.

