Состояние "антидроновой" защиты в Украине улучшилось, - Сырский

"Заслушал доклады командующих группировок войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта", - сообщил Сырский.

По его словам, они подробно обсудили, как обустроены оборонительные позиции, в каком состоянии находится "антидроновая" защита и насколько подготовлены населенные пункты к обороне.

Отдельное внимание сосредоточили на проблемных вопросах и определили конкретные шаги для их решения.

Главнокомандующий подчеркнул, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки ВСУ во взаимодействии с местными властями и военными администрациями фактически непрерывно выполняют критически важные задачи.

Речь идет о создании разветвленных систем траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов, строительстве блиндажей и других элементов фортификаций.

Сырский отметил, что в 2025 году состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и "антидроновой" защиты улучшилось, а также выполнен значительный объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне.

Вместе с тем эти меры должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно.

Отдельно он обратил внимание на опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации, который, по его словам, доказывает, что своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу значительные потери на подступах и сорвать его планы даже при численном преимуществе.