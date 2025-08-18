Сирський: 1/6-1/7 бойових дій на фронті - наші наступальні або контрнаступальні дії

"Ми дотримуємося принципу ніколи не вставати в пасивну оборону. Наша оборона активна. Якщо взяти статистику бойових дій за останній період, то фактично 1/6–1/7 всіх бойових дій, які відбуваються на фронті - це наші наступальні або контрнаступальні дії", - сказав він.

Сирський підкреслив, що першими у таких діях діють штурмові підрозділи та десантно-штурмові війська, які постійно ламають плани ворога і завдають йому значних втрат.

Він також навів приклад оборони Покровська, наголосивши, що хоча російська армія розраховувала захопити місто ще восени минулого року, українські військові продовжують тримати позиції.

"Якщо порахувати, скільки ворог втратив у боях на цій ділянці, то думаю, що цілі поля будуть покриті тілами його військових. Така ціна кожного метра нашої землі", - додав головком.

За його словами, українська армія й надалі дотримуватиметься тактики активної оборони, однак деталі майбутніх дій не розкриваються.