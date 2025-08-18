Сырский: 1/6-1/7 боевых действий на фронте - наши наступательные или контрнаступательные действия

"Мы придерживаемся принципа никогда не вставать в пассивную оборону. Наша оборона активная. Если взять статистику боевых действий за последний период, то фактически 1/6-1/7 всех боевых действий, которые происходят на фронте - это наши наступательные или контрнаступательные действия", - сказал он.

Сырский подчеркнул, что первыми в таких действиях действуют штурмовые подразделения и десантно-штурмовые войска, которые постоянно ломают планы врага и наносят ему значительные потери.

Он также привел пример обороны Покровска, подчеркнув, что хотя российская армия рассчитывала захватить город еще осенью прошлого года, украинские военные продолжают держать позиции.

"Если посчитать, сколько враг потерял в боях на этом участке, то думаю, что целые поля будут покрыты телами его военных. Такова цена каждого метра нашей земли", - добавил главком.

По его словам, украинская армия и в дальнейшем будет придерживаться тактики активной обороны, однако детали будущих действий не раскрываются.