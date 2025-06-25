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Ці слова змусять вас почервоніти: вони звучать вульгарно, але мають абсолютно пристойне значення

Середа 25 червня 2025 08:05
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Ці слова змусять вас почервоніти: вони звучать вульгарно, але мають абсолютно пристойне значення Які українські слова змушують нас червоніти, але мають пристойне значення (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Деякі українські слова можуть викликати усмішку або навіть збентеження, хоча насправді вони цілком літературні. І часто ми червоніємо, бо не знаємо справжнього значення цих слів.

Які слова можуть мати двояке значення, розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення тренерки з ораторської майстерності Ольги Мацьопи в Instagram.

Українська мова багата на слова, які мають двозначне звучання, але зовсім невинне значення, часто відрізняються від того, що може спасти на думку через сучасні асоціації чи кальки з інших мов.

Кобиняк

Наприклад, значення слова "кобиняк" - це традиційний верхній одяг, схожий на кожух, який носили наші предки.

Його форма та призначення були цілком утилітарними та не мають жодних натяків на щось інше. Проте, не знайомі з цим словом люди можуть сприйняти його зовсім інакше.

Цівка

Ще одним таким словом є "цівка" - це частина рушниці, її важливий елемент, що виконує певну механічну функцію.

Але для тих, хто не знайомий з технікою, це слово може звучати дивно або викликати інші асоціації.

Прутень та патик

Слово "прутень" означає тонку гілочку дерева, а "патик" - звичайну палицю. Вони позначають прості природні речі, які віками були частиною побуту, але в сучасній мові можуть сприйматися неправильно.

Піхва

Особливо цікавим є слово "піхва" - це не тільки анатомічний термін, який відомий багатьом, а й футляр для клинкової зброї. У стародавні часи саме так називали спеціальний чохол для меча чи ножа.

Грічка

І нарешті, "грічка" - це не гречана крупа, як може подумати більшість, і не то місце, куди стрибають під час зради, а верхівка цукрового буряка, що має важливе значення у сільському господарстві.

Такі слова яскраво демонструють, що українська мова багатогранна і неповторна, і варто пізнавати її глибше, виходячи за межі найвідоміших слів на кшталт "паляниця", "молодиця" чи "укрзалізниця".

Це не тільки розширює словниковий запас, а й допомагає краще розуміти культуру, історію та традиції нашого народу.

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