Сырье с ирландского завода может идти в производство для оружия РФ, - FT

В Ирландии усиливается давление на правительство из-за экспорта глинозема с завода Aughinish, который принадлежит российскому "Русалу", основанному олигархом Олегом Дерипаской. Сырье с этого завода потенциально могут использовать для производства российского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Что это за завод

Глиноземный завод Aughinish на юго-западе Ирландии - крупнейший в Европе производитель глинозема, основного сырья для производства алюминия. Сам завод не подпадает под санкции ЕС, однако его владелец - "Русал", одна из крупнейших алюминиевых компаний мира.

"Русал" основал российский олигарх Олег Дерипаска, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

США вносили "Русал" в санкционный список в 2018 году, однако через год вывели компанию из-под ограничений - после того, как Дерипаска уменьшил свою долю и права голоса.

Куда уходит сырье

По данным российских таможенных документов за 2025 год, с которыми ознакомились Financial Times, крупнейшим получателем глинозема из Aughinish является завод "Русала" в Красноярске.

Киевская школа экономики (KSE) включила этот город в список критически важных военно-промышленных центров России.

По информации Irish Times, торговое подразделение "Русала" продает алюминий с красноярского завода торговому дому ASK, который поставляет продукцию российскому военно-промышленному комплексу.

Эксперт KSE по вопросам санкций Павел Шкуренко объяснил, для чего России нужен алюминий: "Алюминий и его сплавы используются в производстве танков, бронетехники, истребителей, ракетных систем и, в последнее время, беспилотников. Например, варианты дальнобойных беспилотников с реактивными турбинами (таких как "Geran-3" "Shahed") требуют высокочистых алюминиевых сплавов".

Сколько стоит этот экспорт

По данным посольства Украины в Дублине, экспорт глинозема из Ирландии в Россию вырос с 196 млн евро в 2021 году до 315 млн евро в 2025 году.

Министр предпринимательства Ирландии Питер Берк на этой неделе поставил под сомнение данные национального статистического управления о том, что 83% экспорта Aughinish за первый квартал ушли в Россию.

По его словам, компания сообщила об ошибке. По данным Irish Times, Aughinish назвал цифру 51% по сравнению с 45% в 2025 году, объяснив предыдущий показатель "канцелярской ошибкой".

Реакция политиков

Депутат Европарламента от правящей партии Fine Gael Реджина Догерти заявила: "Если есть хоть тень сомнения в том, что мы непреднамеренно поддерживали цепь поставок военных материалов, это должно быть абсолютным императивом для нас - действовать немедленно".

К ней присоединились еще трое депутатов Европарламента от Fine Gael.

Сопредседатель Европейской партии зеленых Киаран Каффе заявил, что "становится все более очевидным, что материалы, произведенные в Ирландии, являются частью российской военной машины в Украине", призвав Еврокомиссию санкционировать "весь экспорт материалов в Россию, которые могут быть использованы для производства оружия или беспилотников".

Реакция правительства

Министр обороны Ирландии Микеал Мартин назвал Aughinish важным местным работодателем, но добавил: "Мы не хотим, чтобы в любой форме продукт превращался в оружие или взрывчатку, что негативно повлияли на Украину или, собственно, на других".

Правительство заявляет, что проводит расследование, однако конкретных сроков не назвало.

Реакция Украины

Посольство Украины в Дублине выразило "серьезное беспокойство относительно продолжения экспорта глинозема из Ирландии в Российскую Федерацию", назвав этот "торговый поток" в Россию тревожным.

"Только за последнюю неделю Российская Федерация выпустила более 2900 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и более 150 ракет против украинских городов и населенных пунктов", - отметило посольство.

Aughinish и "Русал" не ответили на запросы Financial Times о комментариях.

Растущий скандал происходит на фоне того, как Ирландия, которая приняла большое количество украинских беженцев с войны, 1 июля председательствует в ЕС.