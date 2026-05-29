Є хороша і погана новини: що показало дослідження начиння ракет РФ

20:40 29.05.2026 Пт
2 хв
Партнери знають, хто постачає деталі для ракет, але вони досі летять
aimg Валерія Абабіна
Є хороша і погана новини: що показало дослідження начиння ракет РФ Фото: Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк показав журналістам начинку ракет, якими Росія вдарила 24 травня. Санкції дають результат, але удари щомісяця частішають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Владислава Власюка.

Журналістам показали фрагменти Х-101, "Калібру", "Кинджалу", "Шахедів"/"Герані-2" та безпілотника-камікадзе зі штучним інтелектом - усе зі атаки в ніч на 24 травня. Також - комп'ютер і процесорний блок із "Орєшніка", що впав на Львівщині 9 січня.

Експерти встановили: це не новітня зброя, а осучаснена модифікація з інерційною системою наведення без супутникового зв'язку.

Погана новина

"Якщо ми подивимось на цифри кількості застосованих ракет та дронів, то кожного місяця вони збільшуються у порівнянні з тими самими місяцями попереднього року", - зазначив Власюк.

Х-101 містить понад 100 іноземних компонентів, "Калібр" - близько 30. Деталі зі Швейцарії, Німеччини, США, Японії та Китаю знайшли в більшості видів зброї, якою Росія б'є по Україні.

Хороша новина

Санкційний тиск дає результат, каже Власюк, у дронах помітно зросла частка китайських компонентів замість західних - Росія вимушено перебудовує ланцюги постачання.

"Ми бачимо вимушену заміну окремих західних компонентів на китайські, тому наша санкційна робота успішна", - наголосив він.

Агентства США з початку року провели понад десять операцій із перекриття каналів постачання на мільйони доларів. Інформацію про виявлені компоненти Україна також передала дипломатам Китаю.

Що треба далі

"Наявні зразки озброєння є підтвердженням того, що проведеної роботи недостатньо, бо знову і знову прилітає", - підкреслив Власюк.

Він закликав партнерів і компанії-виробники зробити більше, щоб сучасні компоненти не потрапляли до Росії та не використовувались у ракетах і дронах, а також посилити підтримку української ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в нових зразках російських безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва з Німеччини, Японії, США та Великої Британії.

Власюк тоді прогнозував: у наступних партіях ракет з'являться деталі вже 2026 року - що свідчить про недостатність поточних зусиль із блокування постачання.

Також РБК-Україна писало, що агентства США за останній рік виявили понад десять схем постачання компонентів до Росії та зупинили їх.

