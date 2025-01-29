СБУ заарештувала "нові" активи російського олігарха Дерипаски

За матеріалами СБУ в Україні арештовано "нові" активи російського олігарха Олега Дерипаски. Мова йде про понад 2 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України ( СБУ ).

"За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

"Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн", - додали в СБУ.

Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "Русал". За матеріалами справи, арештовані боксити і глинозем належали олігарху з рф через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.

Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.