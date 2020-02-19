Сирийский международный аэропорт Алеппо возобновил работу впервые с 2012 года

Международный аэропорт Алеппо в Сирии впервые с 2012 года принял коммерческий рейс из Дамаска. Об этом сообщает Fox44news.

Сообщается, что на борту самолета были сирийские журналисты и чиновники режима Асада.

По словам министра транспорта Али Хаммуда, восстановление работы аэропорта является "значительной победой, которая была достигнута благодаря пожертвованию героической сирийской армии и непреклонности сирийского народа".

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, начали наступление на северо-западе страны против последнего крупного очага повстанцев и захватили 13 деревень и малых городков в провинции Идлиб на севере Сирии.

Позже российская авиация нанесла авиаудар по городу Терманин в провинции Идлиб (Сирия). В результате удара погибли трое мирных жителей.

Напомним, президент Сирии Башар Асад заявил, что его военные в Сирии не сложат оружие, "пока рано или поздно" не добьются полной победы.

По его словам, жизнь и экономическая ситуация в Алеппо "станут лучше, чем когда-либо ранее" после того, как сирийские войска взяли город под свой полный контроль.

"Мы не должны отдыхать, мы должны продолжать готовиться к будущим сражениям. Итак, битва за победу в Алеппо и Идлиб будет продолжаться", - заявил Асад.