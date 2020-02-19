Сирійський міжнародний аеропорт Алеппо відновив роботу вперше з 2012 року

Міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії вперше з 2012 року прийняв комерційний рейс із Дамаска. Про це повідомляє Fox44news.

Повідомляється, що на борту літака були сирійські журналісти та чиновники режиму Асада.

За словами міністра транспорту Алі Хаммуда, відновлення роботи аеропорту є "значною перемогою, яка була досягнута завдяки пожертві героїчної сирійської армії та непохитності сирійського народу".

Раніше повідомлялося, що сирійські урядові сили за підтримки російської авіації, почали наступ на північному заході країни проти останнього великого осередку повстанців і захопили 13 сіл та малих містечок у провінції Ідліб на півночі Сирії.

Згодом російська авіація завдала авіаудар по місту Терманін у провінції Ідліб (Сирія). Внаслідок удару загинуло троє мирних жителів.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад заявив, що його військові у Сирії не складуть зброю, "поки рано чи пізно" не доб’ються повної перемоги.

За його словами, життя і економічна ситуація в Алеппо "стануть кращими, ніж будь-коли раніше" після того, як сирійські війська взяли місто під свій повний контроль.

"Ми не повинні відпочивати, ми маємо продовжувати готуватися до майбутніх битв. Отже, битва за перемогу в Алеппо та Ідлібі буде тривати", - заявив Асад.