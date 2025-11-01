UA

Сирійський лідер уперше в історії відвідає США для зустрічі з Трампом

Фото: Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа вже в листопаді прибуде з офіційним візитом до Білого дому. Це буде перший подібний випадок в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равида в соцмережі Х.

Він написав, що про такий візит йому розповів посол США в Сирії Том Баррак.

"Президент Сирії Ахмед аш-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада і, як очікується, зустрінеться з президентом (США Дональдом Трампом - ред.) у Білому домі", - йдеться в пості.

Також він зазначив, що це буде перший візит сирійського лідера до Білого дому. До цього глави Сирії ніколи не робили подібного.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Сенат США проголосував за скасування санкцій, запроваджених проти Сирії в рамках так званого "Закону Цезаря".

Йдеться про заходи, які були спрямовані на тиск проти влади в Дамаску, обмежуючи фінансові та торговельні канали для сирійських державних структур і союзних компаній.

Тепер же, перед країною відкрито шлях для відновлення економічних і дипломатичних зв'язків після років ізоляції.

Раніше наприкінці червня, президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення програми санкцій проти Сирії, щоб підтримати шлях країни до стабільності та миру.

