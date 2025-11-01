Сирійський лідер уперше в історії відвідає США для зустрічі з Трампом

Він написав, що про такий візит йому розповів посол США в Сирії Том Баррак.

"Президент Сирії Ахмед аш-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада і, як очікується, зустрінеться з президентом (США Дональдом Трампом - ред.) у Білому домі", - йдеться в пості.

Також він зазначив, що це буде перший візит сирійського лідера до Білого дому. До цього глави Сирії ніколи не робили подібного.