RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сирийский лидер впервые в истории посетит США для встречи с Трампом

Фото: Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа уже в ноябре прибудет с официальным визитом в Белый дом. Это будет первый подобный случай в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Он написал, что о таком визите ему рассказал посол США в Сирии Том Баррак.

"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в Белом доме", - говорится в посте.

Также он отметил, что это будет первый визит сирийского лидера в Белый дом. До этого главы Сирии никогда не совершали подобного.

Напомним, в октябре 2025 года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".

Речь идет о мерах, которые были направлены на давление против власти в Дамаске, ограничивая финансовые и торговые каналы для сирийских государственных структур и союзных компаний.

Теперь же, перед страной открыт путь для восстановления экономических и дипломатических связей после лет изоляции.

Ранее в конце июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домВашингтонДональд ТрампВойна в Сирии