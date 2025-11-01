Сирийский лидер впервые в истории посетит США для встречи с Трампом

Он написал, что о таком визите ему рассказал посол США в Сирии Том Баррак.

"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в Белом доме", - говорится в посте.

Также он отметил, что это будет первый визит сирийского лидера в Белый дом. До этого главы Сирии никогда не совершали подобного.