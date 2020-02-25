Сирийские повстанцы захватили город в Идлибе

Сирийские повстанцы, которых поддерживают турецкие военные, захватили город Найраб на северо-западе Идлиба в Сирии. Об этом сообщили турецкие власти и представители повстанцев, передает Аljazeera.

Как сообщается, это первый район, который удалось отбить у сирийских правительственных сил после начала их наступления в провинции.

"Мы вернули контроль над стратегическим городом Найраб, после изгнания террористических российских ополченцев", - заявил пресс-секретарь поддерживаемой Турцией Национальной армии Юсеф Хамуд.

Напомним, в среду, 26 февраля, представители Российской Федерации приедут в Турцию, чтобы обсудить вопрос обстрелов Идлиба.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут направить в Турцию зенитно-ракетный комплекс Patriot в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Также РБК-Украина сообщало, что 20 февраля турецкие военные начали очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. К слову, сирийский президент уже заявил, что его военные в Сирии не сложат оружие, "пока рано или поздно" не добьются полной победы.