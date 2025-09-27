В Сирії видали ордер на арешт колишнього президента Башара Асада

Падіння Асада

Нагадаємо, що режим Асада в Сирії обвалився в грудні 2024 року, коли бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та інших опозиційних сил провели серію наступів та встановили контроль над майже всіма містами країни, включно зі столицею Дамаск.

Армія Асада розбігалася, кидаючи військову техніку та озброєння, а союзники сирійського президента, російський та іранський режими, не надали йому жодної допомоги. В результаті Асад із сім'єю втік до Росії, прихопивши багато награбованого за роки при владі.

В січні 2025 року тимчасовим керівником Сирії став лідер опозиціонерів - Ахмед аль-Шараа. Він пообіцяв відновити демократичні інститути країни та організувати вибори протягом наступних п'яти років.

Внаслідок зміни влади в Сирії президент США Дональд Трамп скасував санкції, які діяли проти країни з 2004 року. А нещодавно Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини, розірвані у 2022 році, коли режим Асада підтримав російську агресію проти України.