В Сирії видали ордер на арешт колишнього президента Башара Асада

Фото: експрезидент Сирії Башар Асад (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністерство юстиції Сирії видало ордер на арешт колишнього президента країни Башара Асада, який після перемоги опозиції в грудні 2024 року втік до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське видання Sham News Network.

Зазначається, що документ видав та підписав слідчий суддя Дамаску. Згідно з документом, 60-річний екслідер Сирії Асад звинувачується в наступних злочинах:

  • умисне вбивство двох і більше осіб,
  • напад з метою провокування громадянської війни,
  • катування, що призвели до смерті.

У документі також вказано перелік статей Загального кримінального кодексу Сирії, за якими звинувачують Асада. Окремо є посилання на ухвалений в Сирії закон №16 від 2022 року про заборону катувань.

Окрім цього, вказано особисті прикмети та опис Асада. Додається, що правоохоронні органи Сирії зобов'язані заарештувати експрезидента Сирії, де б він не перебував, та передати його до місця утримання під вартою. При цьому для реалізації ордера на арешт дозволено залучати підрозділи Збройних сил Сирії.

Падіння Асада

Нагадаємо, що режим Асада в Сирії обвалився в грудні 2024 року, коли бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та інших опозиційних сил провели серію наступів та встановили контроль над майже всіма містами країни, включно зі столицею Дамаск.

Армія Асада розбігалася, кидаючи військову техніку та озброєння, а союзники сирійського президента, російський та іранський режими, не надали йому жодної допомоги. В результаті Асад із сім'єю втік до Росії, прихопивши багато награбованого за роки при владі.

В січні 2025 року тимчасовим керівником Сирії став лідер опозиціонерів - Ахмед аль-Шараа. Він пообіцяв відновити демократичні інститути країни та організувати вибори протягом наступних п'яти років.

Внаслідок зміни влади в Сирії президент США Дональд Трамп скасував санкції, які діяли проти країни з 2004 року. А нещодавно Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини, розірвані у 2022 році, коли режим Асада підтримав російську агресію проти України.

