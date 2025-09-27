В Сирии выдали ордер на арест бывшего президента Башара Асада

Падение Асада

Напомним, что режим Асада в Сирии обвалился в декабре 2024 года, когда боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и других оппозиционных сил провели серию наступлений и установили контроль над почти всеми городами страны, включая столицу Дамаск.

Армия Асада разбегалась, бросая военную технику и вооружение, а союзники сирийского президента, российский и иранский режимы, не оказали ему никакой помощи. В результате Асад с семьей бежал в Россию, прихватив много награбленного за годы у власти.

В январе 2025 года временным руководителем Сирии стал лидер оппозиционеров - Ахмед аль-Шараа. Он пообещал восстановить демократические институты страны и организовать выборы в течение следующих пяти лет.

Вследствие смены власти в Сирии президент США Дональд Трамп отменил санкции, которые действовали против страны с 2004 года. А недавно Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 2022 году, когда режим Асада поддержал российскую агрессию против Украины.