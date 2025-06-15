Сирія, Йорданія та Ірак закрили небо після удару по Хайфі

Атака на Хайфу

Надвечір 14 червня, Іран продовжив хвилю ракетних ударів по Ізраїлю.

Внаслідок останніх ударів у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення. Серед них і Хайфа.

Війна між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС здійснили масштабну повітряну операцію проти іранських військових і ядерних об'єктів, завдавши ударів по більш ніж 100 цілях.

Вчора, 14 червня, стало відомо, що під час обстрілу Тегерана було знищено 20 високопосадовців іранського командування, а також кількох науковців, задіяних у ядерній програмі.

У відповідь надвечір 13 червня Іран випустив по території Ізраїлю 150 балістичних ракет. Як наслідок в Тель-Авіві та інших містах були зафіксовані масштабні руйнування, постраждали десятки мирних жителів.

Зауважимо, що за даними ЗМІ, військова операція Ізраїлю проти Ірану має тривати 14 днів.

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