Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после удара по Хайфе

Атака на Хайфу

К вечеру 14 июня, Иран продолжил волну ракетных ударов по Израилю.

В результате последних ударов в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Среди них и Хайфа.

Война между Израилем и Ираном

Напомним, что в ночь на 13 июня израильские ВВС осуществили масштабную воздушную операцию против иранских военных и ядерных объектов, нанеся удары по более чем 100 целям.

Вчера, 14 июня, стало известно, что во время обстрела Тегерана были уничтожены 20 высокопоставленных чиновников иранского командования, а также несколько ученых, задействованных в ядерной программе.

В ответ вечером 13 июня Иран выпустил по территории Израиля 150 баллистических ракет. В результате в Тель-Авиве и других городах были зафиксированы масштабные разрушения, пострадали десятки мирных жителей.

Заметим, что по данным СМИ, военная операция Израиля против Ирана должна длиться 14 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.