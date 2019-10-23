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Сирия создаст 15 постов вдоль границы с Турцией

Новости » В мире    23.10.2019 - 15:35
Сирия создаст 15 постов вдоль границы с Турцией
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Создание постов предусмотрено договором с Россией

Правительство Сирии создаст 15 постов вдоль своей границы с Турцией после переговоров с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Cообщается, что создание постов предусмотрено соглашением, достигнутым во вторник, 22 октября, между Россией и Турцией, согласно которому сирийские и российские войска будут развернуты на северо-востоке Сирии для вывода курдских боевиков и их оружия с турецкой границы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны" нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии.

Ранее курды заявили о полном выводе войск из "безопасной зоны" в Сирии. Таким образон они выполонили соглашение, подписанное между США и Турцией.

Как писало ранее РБК-Украина, из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков "Исламского государства".

Кроме этого, президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана "вором" из-за вторжения Турции в его страну, а также пообещал вернуть утерянные территории.

Отметим, с тех пор как 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, около 180 тысяч граждан Сирии стали перемещенными лицами. 80 тысяч из них - дети.

В США проверяют информацию о военных преступлениях Турции в Сирии Курды заявили о полном выводе войск из "безопасной зоны" в Сирии
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