Сирія створить 15 постів вздовж кордону з Туреччиною

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Створення постів передбачено договором з Росією

Уряд Сирії створить 15 постів вздовж свого кордону з Туреччиною після переговорів з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що створення постів передбачено угодою, досягнутою у вівторок, 22 жовтня, між Росією і Туреччиною, згідно з якою сирійські і російські війська будуть розгорнуті на північному сході Сирії для виведення курдських бойовиків та їх зброї з турецького кордону.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку з завершенням виведення курдських бойовиків з "безпечної зони" немає потреби у ще одній військової операції в Сирії.

Раніше курди заявили про повне виведення військ з "безпечної зони" в Сирії. Таким образон вони выполонили угода, підписана між США і Туреччиною.

Як писало раніше РБК-Україна, з-за операції Туреччини в Сирії на волі опинилися десятки бойовиків "Ісламського держави".

Крім цього, президент Сирії Башар Асад назвав турецького лідера Реджепа Ердогана "злодієм" з-за вторгнення Туреччини в його країну, а також пообіцяв повернути втрачені території.

Зазначимо, з тих пір як 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії, близько 180 тисяч громадян Сирії стали переміщеними особами. 80 тисяч з них - діти.