Сирія може позбутися тавра "спонсора тероризму": Трамп зробив заяву

Після років санкцій США змінюють підхід до Сирії та дедалі активніше підтримують нову владу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий виключити Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях саміту НАТО.
"Гадаю, що так і зроблю. Чому б і ні? Він чудово попрацював", - сказав Трамп, коментуючи можливе рішення.
Адміністрація Трампа раніше послабила частину економічних обмежень, які діяли проти Сирії десятиліттями. Однак країна досі перебуває у переліку Державного департаменту США як держава-спонсор тероризму.
Такий статус суттєво ускладнює міжнародні фінансові операції, залучення інвестицій і доступ до зовнішньої допомоги. Його скасування може стати важливим кроком для відбудови Сирії після багаторічної громадянської війни.
За даними Bloomberg, кроки Трампа є частиною ширшої політики США, спрямованої на налагодження діалогу з урядом у Дамаску. Вашингтон разом із Туреччиною прагне допомогти Сирії повернутися до міжнародної співпраці та отримати підтримку для стабілізації країни.
Ахмед аль-Шараа раніше очолював сирійське відгалуження "Аль-Каїди". У 2013 році США внесли його до списку терористів, а за його голову пропонували винагороду у 10 млн доларів.
У 2016 році аль-Шараа заявив про розрив із "Аль-Каїдою". У грудні 2024 року він усунув від влади Башара Асада та очолив Сирію.
Зближення США з новою владою Сирії викликає занепокоєння в Ізраїлі, який давно вважає Дамаск одним зі своїх регіональних противників.
Минулого місяця Трамп висловив невдоволення військовою кампанією Ізраїлю проти підтримуваної Іраном "Хезболли" у Лівані. Він припустив, що Сирія могла б ефективніше протидіяти угрупованню на ліванській території.
Аль-Шараа заявив, що Дамаск може сприяти стабільності в Лівані, але виключив військове втручання. Водночас Ізраїль продовжує завдавати ударів по цілях у Сирії та пояснює свою військову присутність необхідністю запобігати новим атакам.
Україна також поступово відновлює контакти з новою владою Сирії та розширює дипломатичну співпрацю з Дамаском.
5 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Сирію.
Під час поїздки він зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. За підсумками переговорів сторони домовилися працювати над посиленням безпеки та створенням нових можливостей для розвитку обох країн.
Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Сирія планує відкрити посольство в Києві, а Україна - у Дамаску.