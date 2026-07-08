Сирія може позбутися тавра "спонсора тероризму": Трамп зробив заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий виключити Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях саміту НАТО.

"Гадаю, що так і зроблю. Чому б і ні? Він чудово попрацював", - сказав Трамп, коментуючи можливе рішення.

США вже послабили санкції проти Сирії

Адміністрація Трампа раніше послабила частину економічних обмежень, які діяли проти Сирії десятиліттями. Однак країна досі перебуває у переліку Державного департаменту США як держава-спонсор тероризму.

Такий статус суттєво ускладнює міжнародні фінансові операції, залучення інвестицій і доступ до зовнішньої допомоги. Його скасування може стати важливим кроком для відбудови Сирії після багаторічної громадянської війни.

Чому США роблять ставку на нову владу Сирії

За даними Bloomberg, кроки Трампа є частиною ширшої політики США, спрямованої на налагодження діалогу з урядом у Дамаску. Вашингтон разом із Туреччиною прагне допомогти Сирії повернутися до міжнародної співпраці та отримати підтримку для стабілізації країни.

Ахмед аль-Шараа раніше очолював сирійське відгалуження "Аль-Каїди". У 2013 році США внесли його до списку терористів, а за його голову пропонували винагороду у 10 млн доларів.

У 2016 році аль-Шараа заявив про розрив із "Аль-Каїдою". У грудні 2024 року він усунув від влади Башара Асада та очолив Сирію.

Чому це викликає занепокоєння в Ізраїлі

Зближення США з новою владою Сирії викликає занепокоєння в Ізраїлі, який давно вважає Дамаск одним зі своїх регіональних противників.

Минулого місяця Трамп висловив невдоволення військовою кампанією Ізраїлю проти підтримуваної Іраном "Хезболли" у Лівані. Він припустив, що Сирія могла б ефективніше протидіяти угрупованню на ліванській території.

Аль-Шараа заявив, що Дамаск може сприяти стабільності в Лівані, але виключив військове втручання. Водночас Ізраїль продовжує завдавати ударів по цілях у Сирії та пояснює свою військову присутність необхідністю запобігати новим атакам.