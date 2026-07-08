Сирия может избавиться от клейма "спонсора терроризма": Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа на полях саммита НАТО.

"Думаю, что так и сделаю. Почему бы и нет? Он отлично поработал", - сказал Трамп, комментируя возможное решение.

США уже ослабили санкции против Сирии

Администрация Трампа ранее ослабила часть экономических ограничений, действовавших против Сирии десятилетиями. Однако страна по-прежнему находится в перечне Государственного департамента США как государство-спонсор терроризма.

Такой статус существенно усложняет международные финансовые операции, привлечение инвестиций и доступ к внешней помощи. Его упразднение может стать важным шагом для восстановления Сирии после многолетней гражданской войны.

Почему США делают ставку на новые власти Сирии

По данным Bloomberg, шаги Трампа являются частью более широкой политики США, направленной на налаживание диалога с правительством в Дамаске. Вашингтон вместе с Турцией стремится помочь Сирии вернуться к международному сотрудничеству и получить поддержку стабилизации страны.

Ахмед аль-Шараа ранее возглавлял сирийское ответвление "Аль-Каиды". В 2013 году США внесли его в список террористов, а за его главу предлагали вознаграждение в 10 млн долларов.

В 2016 году аль-Шараа заявил о разрыве с "Аль-Каидой". В декабре 2024 года он отстранил от власти Башара Асада и возглавил Сирию.

Почему это вызывает беспокойство в Израиле

Сближение США с новыми властями Сирии вызывает обеспокоенность в Израиле, давно считающей Дамаск одним из своих региональных противников.

В прошлом месяце Трамп выразил недовольство военной кампанией Израиля против поддерживаемой Ираном "Хезболлы" в Ливане. Он предположил, что Сирия могла бы более эффективно противодействовать группировке на ливанской территории.

Аль-Шараа заявил, что Дамаск может способствовать стабильности в Ливане, но исключил военное вмешательство. В то же время Израиль продолжает наносить удары по целям в Сирии и объясняет свое военное присутствие необходимостью предотвращать новые атаки.