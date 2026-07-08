Сирия может избавиться от клейма "спонсора терроризма": Трамп сделал заявление

После лет санкций США меняют подход к Сирии и все активнее поддерживают новые власти страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа на полях саммита НАТО.
"Думаю, что так и сделаю. Почему бы и нет? Он отлично поработал", - сказал Трамп, комментируя возможное решение.
Администрация Трампа ранее ослабила часть экономических ограничений, действовавших против Сирии десятилетиями. Однако страна по-прежнему находится в перечне Государственного департамента США как государство-спонсор терроризма.
Такой статус существенно усложняет международные финансовые операции, привлечение инвестиций и доступ к внешней помощи. Его упразднение может стать важным шагом для восстановления Сирии после многолетней гражданской войны.
По данным Bloomberg, шаги Трампа являются частью более широкой политики США, направленной на налаживание диалога с правительством в Дамаске. Вашингтон вместе с Турцией стремится помочь Сирии вернуться к международному сотрудничеству и получить поддержку стабилизации страны.
Ахмед аль-Шараа ранее возглавлял сирийское ответвление "Аль-Каиды". В 2013 году США внесли его в список террористов, а за его главу предлагали вознаграждение в 10 млн долларов.
В 2016 году аль-Шараа заявил о разрыве с "Аль-Каидой". В декабре 2024 года он отстранил от власти Башара Асада и возглавил Сирию.
Сближение США с новыми властями Сирии вызывает обеспокоенность в Израиле, давно считающей Дамаск одним из своих региональных противников.
В прошлом месяце Трамп выразил недовольство военной кампанией Израиля против поддерживаемой Ираном "Хезболлы" в Ливане. Он предположил, что Сирия могла бы более эффективно противодействовать группировке на ливанской территории.
Аль-Шараа заявил, что Дамаск может способствовать стабильности в Ливане, но исключил военное вмешательство. В то же время Израиль продолжает наносить удары по целям в Сирии и объясняет свое военное присутствие необходимостью предотвращать новые атаки.
Украина также постепенно возобновляет контакты с новыми властями Сирии и расширяет дипломатическое сотрудничество с Дамаском.
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Сирию.
Во время поездки он встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По итогам переговоров стороны договорились работать по усилению безопасности и созданию новых возможностей для развития обеих стран.
Впоследствии глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Сирия планирует открыть посольство в Киеве, а Украина - в Дамаске.