В Сирии в результате нападения террориста-смертника погибли 8 человек

Фото: место происшествия (из открытых источников)

Среди жертв - военнослужащий США

В результате нападения террориста-смертника на патруль сил международной коалиции в расположенном на севере Сирии городе Манбидж погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, среди погибших был военнослужащий США.

Со стороны коалиции коалиции западных государств во главе с США, которая ведет борьбу с "Исламским государством", пока не поступило официальное подтверждение гибели американского военнослужащего. Реакции нет и из министерства обороны США.

По сообщению связанного с ИД информационного ресурса Amaq, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Напомним, в Сирии при мощном взрыве погибли по меньшей мере 9 человек, еще 20 получили ранения.

Также сообщалось, что турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению президента США Дональда Трампа.