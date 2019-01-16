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У Сирії внаслідок нападу терориста-смертника загинули 8 осіб

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 15:20
У Сирії внаслідок нападу терориста-смертника загинули 8 осіб
Фото: місце події (із відкритих джерел)

Серед жертв - військовослужбовець США

Внаслідок нападу терориста-смертника на патруль сил міжнародної коаліції у розташованому на півночі Сирії місті Манбідж загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, серед загиблих був військовослужбовець США.

З боку коаліції коаліції західних держав на чолі зі США, що веде боротьбу з "Ісламською державою", поки що не надійшло офіційне підтвердження загибелі американського військовослужбовця. Реакції немає і з міністерства оборони США.

За повідомленням пов'язаного з ІД інформаційного ресурсу Amaq, відповідальність за цей напад взяла на себе"Ісламська держава".

Нагадаємо, у Сирії при потужному вибуху загинули щонайменше 9 людей, ще 20 отримали поранення.

Також повідомлялося, що турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією президента США Дональда Трампа.

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