У Сирії внаслідок нападу терориста-смертника загинули 8 осіб

Фото: місце події (із відкритих джерел)

Серед жертв - військовослужбовець США

Внаслідок нападу терориста-смертника на патруль сил міжнародної коаліції у розташованому на півночі Сирії місті Манбідж загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, серед загиблих був військовослужбовець США.

З боку коаліції коаліції західних держав на чолі зі США, що веде боротьбу з "Ісламською державою", поки що не надійшло офіційне підтвердження загибелі американського військовослужбовця. Реакції немає і з міністерства оборони США.

За повідомленням пов'язаного з ІД інформаційного ресурсу Amaq, відповідальність за цей напад взяла на себе"Ісламська держава".

Нагадаємо, у Сирії при потужному вибуху загинули щонайменше 9 людей, ще 20 отримали поранення.

Також повідомлялося, що турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією президента США Дональда Трампа.