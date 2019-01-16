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У Манбіджі стався потужний вибух

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 14:21
У Манбіджі стався потужний вибух
Фото: місце вибуху (twitter.com SaadAbedine)

В результаті вибуху загинули двоє американських військовослужбовців

У місті Манбідж (Сирія) при потужному вибуху загинули щонайменше 9 людей, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Jazeera.

Повідомляється, що в результаті вибуху загинули двоє американських солдатів. Подробиці інциденту з'ясовуються.

У Манбіджі стався потужний вибухФото: місце вибух (twitter.com SaadAbedine)

Нагадаємо, 14 січня у Кабулі стався потужний вибух біля комплексу Green Village, в результаті якого постраждали 113 людей та 4 людини загинули. За даними МВС, бомба знаходилася у вантажівці. В результаті вибуху було пошкоджено декілька житлових будинків.

Також раніше в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. У результаті теракту щонайменше семеро людей загинули і ще 37 отримали поранення.

Нагадаємо, в результаті теракту в Сомалі 22 грудня загинули 17 осіб. На військовому контрольно-пропускному пункті біля президентського палацу в столиці Могадішо і Національного театру близько 9:30 ранку за місцевим часом прогримів вибух. Смертник підірвав вибухівку в своєму автомобілі на пункті пропуску. Після цього, коли на місце приїхали поліція і медики, був підірваний ще один автомобіль.

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