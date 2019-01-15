Туреччина створить буферну зону в Сирії за пропозицією Трампа

Фото: Реджеп Ердоган (з відкритих джерел)

Трамп підтвердив Ердогану намір вивести війська з Сирії

Турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Ердогана, після резонансних заяв Трампа сторони провели продуктивні переговори.

"Я вірю, що ми прийшли з Трампом до єдиного розуміння ситуації в Сирії. Він ще раз підтвердив намір вивести війська і побажання, щоб зона безпеки була створена нами. Туреччина зробить все, що необхідно, щоб вирішити цю проблему", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.

Після цього лідери обох країн обговорили двосторонні відносини. В адміністрації Ердогана зазначили, що сторони також обговорили ідею створення зони безпеки на півночі Сирії, виходячи з принципу територіальної цілісності. Передбачається, що буферна зона "буде очищеною від терористів". Крім того, Ердоган висловив задоволення рішенням Трампа про виведення військ з Сирії.