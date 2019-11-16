В Сирии произошел теракт вблизи границы с Турцией, есть погибшие

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Жертвами взрыва стали 18 человек

На севере Сирии в субботу, 16 ноября, произошел теракт вблизи границы с Турцией, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, сегодня в сирийском городе Эль-Баб, расположенном недалеко от турецкого границы, прогремел взрыв. Предварительно, вблизи автобусной станции взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой.

По предварительным данным, в результате взрыва в Эль-Баб погибли 18 мирных жителей и еще 27 получили ранения. Существует вероятность роста количества пострадавших. Сирийские силы безопасности уже приступили к расследованию инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в афганской столице Кабуле произошел взрыв. В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, в Кабуле погибли по меньшей мере 12 человек. Среди погибших трое детей. От взрыва пострадали 20 человек, в том числе четверо иностранцев.

Накануне в афганской провинции Нангархар прогремели два взрыва.В результате терактов погибли по меньшей мере 17 мирных жителей провинции. Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети поселка Джодари уезда Хаска-Мина.