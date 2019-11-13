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Количество жертв взрыва в Афганистане возросло почти вдвое

Новости » Происшествия     13.11.2019 - 22:23
Количество жертв взрыва в Афганистане возросло почти вдвое
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди погибших 3 ребенка

Количество жертв взрыва в Афганистане выросла почти вдвое, сейчас известно о 12 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLOnews.

Как сообщается, в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, в Кабуле погибли по меньшей мере 12 человек. Среди погибших трое детей.

Кроме того, от взрыва пострадали 20 человек, в том числе четверо иностранцев - сотрудников канадской компании безопасности GardaWorld.

Напомним, ранее сообщалось, что в афганской столице Кабуле произошел взрыв. Тогда было известно, что семь человек погибли и еще 10, включая четырех иностранных граждан, получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в афганской провинции Нангархар прогремели два взрыва. Жертвами терактов стали по меньшей мере 17 человек. Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети поселка Джодари уезда Хаска-Мина.

Кроме того, в день выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября, были убиты почти 30 человек. Люди погибли в результате террористических атак боевиков радикального движения "Талибан".

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