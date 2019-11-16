У Сирії стався теракт поблизу кордону з Туреччиною, є загиблі

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Жертвами вибуху стали 18 людей

На півночі Сирії у суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччино, в результаті чого загинули щонайменше 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили в Міністерстві національної оборони Туреччини, сьогодні у сирійському місті Ель-Баб, розташованому неподалік турецього кордону, пролунав вибух. Попередньо, поблизу автобусної станції вибухнув автомобіль, який був начинений вибухівкою.

За попередніми даними, в результаті вибуху в Ель-Баб загинули 18 мирних жителів та ще 27 отримали поранення. Існує ймовірність зростання кількості постраждалих. Сирійські сили безпеки вже приступили до розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у афганській столиці Кабулі стався вибух. У результаті вибуху бомби, закладеної в автомобілі, в Кабулі загинули щонайменше 12 людей. Серед загиблих троє дітей. Від вибуху постраждали 20 людей, у тому числі четверо іноземців.

Напередодні в афганській провінції Нангархар прогриміли два вибухи.У результаті терактів загинули щонайменше 17 мирних жителів провінції. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.