В Афганистане в мечети прогремели взрывы, 17 человек погибли

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Точное количество потерпевших выясняется

В Афганистане в провинции Нангархар прогремели два взрыва, жертвам стали 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Точное количество потерпевших выясняется. Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети селения Джодари уезда Хаска-Мина.

Ранее местное информационное агентство Pajhwok сообщило, что массовое убийство могло стать следствием минометного обстрела, а не взрывов. В то же время телеканал 1 TV сообщил о взорвавшейся внутри храма бомбе.

Напомним, в день выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября, были убиты 29 человек. В терактах, проведенных радикалами в Кабуле и провинциях страны, в тот же день получили ранения 279 человек.

Также сообщалось, что боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.

РБК-Украина сообщало ранее, что в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек, еще 27 получили ранения.Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября