Побив жінку до смерті. Син ексдиректора АЕС отримав м'який вирок, буде апеляція
На Рівненщині прокуратура оскаржила вкрай м'який вирок у справі про побиття двох жінок, одна з яких потім померла. Слідство у справі велося з червня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За даними РБК-Україна, мова йде про сина колишнього директора Рівненської АЕС Павла Пилипишина - Євгена, слідство щодо якого тягнеться з 2022 року.
Суд визнав Євгена Пилипишина винним у вчиненні злочину, передбаченого двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство).
Проте попри смерть однієї з постраждалих йому призначили два роки позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки. При цьому від покарання за другою статтею, за хуліганство, Пилипишина взагалі звільнили із формулюванням "за давністю термінів".
В прокуратурі вирішили, що рішення суду надмірно м'яке та не відповідає ані тяжкості вчиненого злочину, ані суспільному запиту на справедливість. Тому прокуратура подала апеляцію.
Побиття двох жінок сином директора АЕС
Нагадаємо, що в червні 2022 року на території бази відпочинку у Вараському районі на Рівненщині Євген Пилипишин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив двох жінок. Обидві отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, зафіксовані експертизою.
Внаслідок побиття старша жінка незабаром померла у лікарні через отримані травми. З 2022 року ведеться слідство у справі.
Резонансне вбивство підлітка на фунікулері у Києві
Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з вагона фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.
Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня, 8 квітня 2024 року, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру, а через кілька днів взяли під варту.
Як заявив 20 серпня генеральний прокурор України Руслан Кравченко, справа у Шевченківському суді Києва щодо вбивства підлітка на фунікулері перейшла до стадії допитів обвинуваченого.