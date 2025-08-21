Побив жінку до смерті. Син ексдиректора АЕС отримав м'який вирок, буде апеляція

На Рівненщині прокуратура оскаржила вкрай м'який вирок у справі про побиття двох жінок, одна з яких потім померла. Слідство у справі велося з червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

В прокуратурі вирішили, що рішення суду надмірно м'яке та не відповідає ані тяжкості вчиненого злочину, ані суспільному запиту на справедливість. Тому прокуратура подала апеляцію.

Проте попри смерть однієї з постраждалих йому призначили два роки позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки. При цьому від покарання за другою статтею, за хуліганство, Пилипишина взагалі звільнили із формулюванням "за давністю термінів".

За даними РБК-Україна , мова йде про сина колишнього директора Рівненської АЕС Павла Пилипишина - Євгена, слідство щодо якого тягнеться з 2022 року.

Побиття двох жінок сином директора АЕС

Нагадаємо, що в червні 2022 року на території бази відпочинку у Вараському районі на Рівненщині Євген Пилипишин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив двох жінок. Обидві отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, зафіксовані експертизою.

Внаслідок побиття старша жінка незабаром померла у лікарні через отримані травми. З 2022 року ведеться слідство у справі.

Резонансне вбивство підлітка на фунікулері у Києві

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з вагона фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.

Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня, 8 квітня 2024 року, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру, а через кілька днів взяли під варту.

Як заявив 20 серпня генеральний прокурор України Руслан Кравченко, справа у Шевченківському суді Києва щодо вбивства підлітка на фунікулері перейшла до стадії допитів обвинуваченого.