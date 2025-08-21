Избил женщину до смерти. Сын экс-директора АЭС получил мягкий приговор, будет апелляция
На Ровенщине прокуратура обжаловала крайне мягкий приговор по делу об избиении двух женщин, одна из которых потом умерла. Следствие по делу велось с июня 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным РБК-Украина, речь идет о сыне бывшего директора Ровенской АЭС Павла Пилипишина - Евгении, следствие в отношении которого тянется с 2022 года.
Суд признал Евгения Пилипишина виновным в совершении преступления, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
Однако несмотря на смерть одной из пострадавших ему назначили два года лишения свободы с испытательным сроком в два года. При этом от наказания по второй статье, за хулиганство, Пилипишина вообще освободили с формулировкой "за давностью сроков".
В прокуратуре решили, что решение суда чрезмерно мягкое и не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни общественному запросу на справедливость. Поэтому прокуратура планирует подать апелляцию.
Избиение двух женщин сыном директора АЭС
Напомним, что в июне 2022 года на территории базы отдыха в Варашском районе Ровенской области Евгений Пилипишин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил двух женщин. Обе получили телесные повреждения средней тяжести, зафиксированные экспертизой.
В результате избиения старшая женщина вскоре умерла в больнице из-за полученных травм. С 2022 года ведется следствие по делу.
Резонансное убийство подростка на фуникулере в Киеве
Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО Артем Косов спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из вагона фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.
При обследовании у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день, 8 апреля 2024 года, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день Косову объявили о подозрении, а через несколько дней взяли под стражу.
Как заявил 20 августа генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, дело в Шевченковском суде Киева по убийству подростка на фуникулере перешло к стадии допросов обвиняемого.