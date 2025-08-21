Избил женщину до смерти. Сын экс-директора АЭС получил мягкий приговор, будет апелляция

На Ровенщине прокуратура обжаловала крайне мягкий приговор по делу об избиении двух женщин, одна из которых потом умерла. Следствие по делу велось с июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным РБК-Украина, речь идет о сыне бывшего директора Ровенской АЭС Павла Пилипишина - Евгении, следствие в отношении которого тянется с 2022 года.

Суд признал Евгения Пилипишина виновным в совершении преступления, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Однако несмотря на смерть одной из пострадавших ему назначили два года лишения свободы с испытательным сроком в два года. При этом от наказания по второй статье, за хулиганство, Пилипишина вообще освободили с формулировкой "за давностью сроков".

В прокуратуре решили, что решение суда чрезмерно мягкое и не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни общественному запросу на справедливость. Поэтому прокуратура планирует подать апелляцию.