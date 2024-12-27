Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 27 грудня, в частині України очікуються дощі зі снігом. Також треба бути оборежними - ймовірний густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно. На крайньому півдні країни невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, на решті території без істотних опадів.

Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях туман. Вітер північно-східний (на заході та півночі країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 4-9° морозу, вдень на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно, вдень без істотних опадів. Вранці та в першій половині дня туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.

Погода в Україні 27 грудня (facebook.com/UkrHMC)